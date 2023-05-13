"Азеригаз" о газоснабжении детских садов и школ

11:54

Производственное объединение "Азеригаз" при Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) не может обеспечивать непосредственное газоснабжение детских садов и средних школ.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения Эльданиз Велиев.

По его словам, газификация детских садов и школ более чувствительна с точки зрения безопасности по сравнению с другими предприятиями, частными домами и квартирами.

"Азеригаз" обеспечивает газом котельные детских садов и школ. В связи с этим в министерство науки и образования подается обращение, а министерство представляет в объединение соответствующие документы. Если документы в порядке, ПО "Азеригаз" в короткие сроки выполняет работы по газификации", - отметил Э.Велиев.