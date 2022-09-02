"Азеригаз": Невозможно списать задолженность за газ вынужденных переселенцев

В Азербайджане накоплена задолженность по природному газу примерно у 30-35% абонентов - вынужденных переселенцев. Списать этот долг невозможно, и мы будем требовать его оплаты.

В Азербайджане накоплена задолженность по природному газу примерно у 30-35% абонентов - вынужденных переселенцев. Списать этот долг невозможно, и мы будем требовать его оплаты.

Об этом заявил генеральный директор производственного объединения "Азеригаз“ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев на акции ”Открытые двери", которая проходит сегодня, сообщает Report.

"Государство безвозмездно предоставляло вынужденным переселенцам определенный объем газа. Но наши абоненты использовали газ сверх этого лимита. И за эти объемы надо будет платить. Это не относится ко всем абонентам из этой категории. Примерно 60-65 процентов платит за потребляемый газ”, - сказал он.

По словам Алиева, в соответствии с лимитом “Азеригаз” предоставил вынужденным переселенцам 45 кубометров бесплатного газа на душу населения в зимний сезон - в ноябре, декабре, январе и феврале, 35 кубометров - в марте, апреле, мае и октябре и 25 кубометров в летнем сезоне - в июне, июле, августе и сентябре: "А вынужденные абоненты потребляли газ сверх предусмотренного лимита, то есть 150-170 кубометров газа. Стоимость предусмотренного лимитом газа оплачивало государство, а стоимость использованного сверх лимита газа должен оплачивать сам абонент. Около 30-35% абонентов-вынужденных переселенцев накопили различные долги - от 100 до 1 000 манатов. Фактически, абонент использовал этот газ".