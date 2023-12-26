"Азеригаз" назвал сроки обновления тарифного лимита на газовых счетчиках

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в Азербайджане будет осуществлено автоматическое обновление тарифного лимита на газовых счетчиках типа смарт-карт.

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в Азербайджане будет осуществлено автоматическое обновление тарифного лимита на газовых счетчиках типа смарт-карт.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльдениз Велиев.

По его словам, если оплата будет произведена в ночь с 31 декабря на 1 января, то абоненты получат газ по тарифу 12 гяп., исходя из лимита в 1 200 кубометров.

Велиев добавил, что механические газовые счетчики обновятся 5-6 января.

В качестве причины, которая может помешать выполнению этого процесса, Эльдениз Велиев назвал отсутствие абонентов дома в праздничные дни.