О нас

"Азеригаз" назвал сроки обновления тарифного лимита на газовых счетчиках

"Азеригаз" назвал сроки обновления тарифного лимита на газовых счетчиках В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в Азербайджане будет осуществлено автоматическое обновление тарифного лимита на газовых счетчиках типа смарт-карт.
Энергетика
26 декабря 2023 г. 17:11
Азеригаз назвал сроки обновления тарифного лимита на газовых счетчиках

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в Азербайджане будет осуществлено автоматическое обновление тарифного лимита на газовых счетчиках типа смарт-карт.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльдениз Велиев.

По его словам, если оплата будет произведена в ночь с 31 декабря на 1 января, то абоненты получат газ по тарифу 12 гяп., исходя из лимита в 1 200 кубометров.

Велиев добавил, что механические газовые счетчики обновятся 5-6 января.

В качестве причины, которая может помешать выполнению этого процесса, Эльдениз Велиев назвал отсутствие абонентов дома в праздничные дни.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Smart-kart tipli qaz sayğacları yeni il gecəsi yenilənəcək”

Самое читаемое

Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Министры стран ЕС договорились продлить ограничение цен на газ на год
Министры стран ЕС договорились продлить ограничение цен на газ на год
19 декабря 2023 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi