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“Азеригаз" назвал причины задержек в процессе газификации в этом году

“Азеригаз" назвал причины задержек в процессе газификации в этом году В 2022 году ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) осуществило газификацию 114 новых жилых массивов и новых населенных пунктов.
Энергетика
30 декабря 2022 г. 13:08
“Азеригаз назвал причины задержек в процессе газификации в этом году

В 2022 году ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) газифицировал 114 жилых массивов и населенных пунктов.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня начальник отдела газификации и развития Теймур Джафаров в ходе "открытых дверей“, посвященных итогам года.

По его словам, работы уже завершены в 90% жилых массивов: “В остальных 10% работы будут завершены в начале следующего года”.

Он напомнил, что в работах по газификации в основном использовались стальные трубы: “Поскольку основными странами импорта стальных труб являются Россия и Украина, с начала этого года возникли определенные трудности с их поставками. Однако, несмотря на сложности, "Азеригаз” смог преодолеть их за счет собственных внутренних ресурсов".

Джафаров отметил, что в этом году большее внимание уделялось газификации южного региона, поскольку уровень газификации там ниже.

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