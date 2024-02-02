"Азеригаз" назвал объем потребления газа в Азербайджане

Суточное потребление природного газа в Азербайджане на 1 февраля этого года составило 43 млн 441 тыс. кубометров.

Суточное потребление природного газа в Азербайджане на 1 февраля этого года составило 43 млн 441 тыс. кубометров.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела Производственного объединения "Азеригаз" Расим Ахмедов заявил журналистам.

По его словам, потребление по городу Баку и Абшеронскому полуострову составило 25 млн 644 тыс. кубометров, а по регионам - 17 млн 797 тыс. кубометров.

"59% от общего суточного потребления природного газа на территории республики приходится на Баку и Абшеронский полуостров, 41% - на регионы", - уточнил Ахмедов.

Он отметил, что на 1 февраля этого года "Азеригаз" получил и передал потребителям на 7 млн 371 тыс. кубометров газа меньше, чем годом ранее, что было связано с погодными условиями.