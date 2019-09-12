​"Азеригаз" назвал число абонентов

В январе-августе Производственным объединением "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору "население" зарегистрировано 59 419 новых абонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 32 619 абонентов приходится на Баку, Сумгайыт и Абшерон, 26 800 - на регионы.

В августе по сектору "население" зарегистрировано 5 078 новых абонентов, из них 3 040 приходится на Баку, Сумгайыт и Абшерон, 2 038 - на регионы.

Тем самым, количество обеспеченных природным газом абонентов по стране на 1 сентября достигло 2 242 350.