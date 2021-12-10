"Азеригаз" начнет внедрять счетчики нового поколения

«Азеригаз» начнет внедрять счетчики нового поколения

Производственное объединение "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) начнет внедрять счетчики нового поколения.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

Сообщается, что счетчики нового поколения отличаются от уже используемых рядом преимуществ. Так, при помощи встроенного устройства будет возможно без человеческого фактора, без контактов абонентов с сотрудниками Производственного объединения, контролировать вмешательства и потребление.

Централизованная система позволит абонентам осуществлять онлайн платежи.