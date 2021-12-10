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"Азеригаз" начнет внедрять счетчики нового поколения

"Азеригаз" начнет внедрять счетчики нового поколения «Азеригаз» начнет внедрять счетчики нового поколения
Энергетика
10 декабря 2021 г. 16:01
Азеригаз начнет внедрять счетчики нового поколения

Производственное объединение "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) начнет внедрять счетчики нового поколения.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

Сообщается, что счетчики нового поколения отличаются от уже используемых рядом преимуществ. Так, при помощи встроенного устройства будет возможно без человеческого фактора, без контактов абонентов с сотрудниками Производственного объединения, контролировать вмешательства и потребление.

Централизованная система позволит абонентам осуществлять онлайн платежи.

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