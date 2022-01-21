"Азеригаз": Начаты проектные работы по газификации Шуши и Агдама

Начаты предварительные проектные работы по газификации города Шуша.

Начаты предварительные проектные работы по газификации города Шуша.

Об этом сообщил начальник отдела новой газификации и развития ПО”Азеригаз " Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Теймур Джафаров.

По его словам, в Госкомитет по градостроительству и архитектуре уже поступило обращение по поводу согласования прокладки газовых линий на первом этапе: ”После согласования будут завершены проектные работы. Как только будут выделены инвестиции, на первом этапе в городе Шуша планируется строительство распределительной сети".

T. Джафаров отметил, что Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре уже подготовлен генплан освобожденного от оккупации Агдама, в соответствии с которым “Азеригаз” со следующего месяца приступит к проектированию распределительной системы газоснабжения города Агдам: "В том же порядке, после завершения проектных работ, согласования и выделения финансовых средств, строительно-монтажные работы начнутся и в Агдаме”.