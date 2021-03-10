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"Азеригаз" начал рассылку SMS-уведомлений абонентам

"Азеригаз" начал рассылку SMS-уведомлений абонентам Производственное объединение “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приступило к отправке абонентам SMS-уведомлений об использовании природного газа.
Энергетика
10 марта 2021 г. 18:10
Азеригаз начал рассылку SMS-уведомлений абонентам

Производственное объединение “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приступило к отправке абонентам SMS-уведомлений об использовании природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на ”Азеригаз“, новые работы по программированию, начатые около месяца назад, успешно завершены.

С 9 марта в течение одного дня SMS-уведомления по 12 административным районам, охватывающим город Баку и Абшеронский полуостров, были отправлены на номера мобильных телефонов в абонентской базе объединения. SMS-уведомления, охватывающие в общей сложности более 61 тыс. абонентов, касаются сбора около 5 млн манатов дебиторской задолженности. Наибольшее количество SMS-уведомлений получили 10 970 абонентов по Абшеронскому району.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azəriqaz” abonentlərə SMS bildirişlərin göndərilməsinə başlayıb

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