"Азеригаз": Мы стараемся решить все проблемы с "Азеристиликтеджхизат" до отопительного сезона

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азеристиликтеджхизат" имеет перед ПО "Азеригаз" накопленную за предыдущие годы дебиторскую задолженность. После поступления обращения, в первую очередь, газом будут обеспечены котельные, не имеющие задолженностей.

Об этом сообщили в ПО "Азеригаз" в ответ на запрос Report.

Отмечается, что "Азеригаз" по сегодняшний день обращается в "Азеристиликтеджхизат" в письменной форме. "Мы стараемся решить все проблемы до начала отопительного сезона. Учитывая тот факт, что "Азеригаз" платит за покупаемый им природный газ и занимается продажей и распределением газа, мы поймем, насколько важно погашать дебетовые задолженности. Так как доходы от продажи природного газа направлены на выплату заработной платы сотрудникам, ремонтные работы в газораспределительной сети и газификацию населенных пунктов", - сообщили из ПО.