"Азеригаз":Мы не можем списать долги теплиц за газ

Сегодня уровень сбора за подаваемый в теплицы газ в Азербайджане составляет 70%.

Сегодня уровень сбора за подаваемый в теплицы газ в Азербайджане составляет 70%.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) Руслан Алиев на акции "Открытые двери".

"К концу этого года мы намерены довести уровень сбора до 80%. У нас регулярно проводятся встречи с предпринимателями. Многие из них признают свои долги перед "Азеригазом". Но эти встречи не означают, что мы спишем их долги. Эта не в компетенции ”Азеригаза", - отметил он.