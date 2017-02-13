“Азеригаз” газифицировал 7 населенных пунктов

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в целях улучшения газоснабжения абонентов, повышения возможностей транспортировки сети и газификации населенных пунктов в январе проложило новые газопроводы общей протяженностью 747,2 км.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", для эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 10,2 км газопроводов.

По итогам строительно-монтажных работ газифицировано 7 населенных пунктов.