"Азеригаз" газифицировал 56 населенных пунктов в прошлом году

© Report

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В 2017 году ПО "Азеригаз" проложены новые газопроводы общей протяженностью 1 886 км, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 221 км газопроводов.

Как сообщили Report в ПО, по итогам строительно-монтажных работ газифицировано 56 населенных пунктов в Горанбойском, Агджабединском, Агстафинском, Бардинском, Шекинском, Уджарском, Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шемахинском, Огузском, Имишлинском, Бейлаганском, Саатлинском, Сабирабадском, Лерикском, Билясуварском, Астаринском, Джалилабадском и Масаллинском районах.