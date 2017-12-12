"Азеригаз" газифицировал 52 населенных пункта

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2017 года ПО "Азеригаз" проложены новые газопроводы общей протяженностью1 336,4 км, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 204,4 км газопроводов.

Как сообщили Report в ПО, по итогам строительно-монтажных работ газифицировано 52 населенных пункта в Горанбойском, Агджабединском, Бардинском, Шекинском, Уджарском, Губинском, Гусарском, Огузском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Лерикском, Агстафинском, Хачмазском, Билясуварском, Астаринском, Джалилабадском и Масаллинском районах.