"Азеригаз" газифицировал 209 населенных пунктов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" проводит работы в рамках Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов (2014-2018 годы) и Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков (2014-2016 годы).

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

В целях улучшения газоснабжения абонентов, повышения возможностей транспортировки сети и газифицирования населенных пунктов ПО в 2016 году проложены новые газопроводы общей протяженностью 7 805 км, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 279 км газопроводов. По итогам строительно-монтажных работ в прошлом году газифицировано 209 населенных пунктов.