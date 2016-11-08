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    “Азеригаз” газифицировал 182 населенных пункта

    За отчетный период проложены новые газопроводы общей протяженностью 7,5 тыс. км

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за январь-октябрь текущего года проложены новые газопроводы общей протяженностью 7 505,2 км.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 239,5 км газопроводов. В результате строительно-монтажных работ газифицировано 182 населенных пункта.

    Отметим, что все работы проводятся в рамках Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов (2014-2018 годы) и Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков (2014-2016 годы).

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