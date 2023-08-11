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"Азеригаз": До конца года в Азербайджане будет газифицировано еще 50 сел и массивов

"Азеригаз": До конца года в Азербайджане будет газифицировано еще 50 сел и массивов До конца этого года в Азербайджане планируется начать газификацию еще 50 сел и массивов.
Энергетика
11 августа 2023 г. 12:09
Азеригаз: До конца года в Азербайджане будет газифицировано еще 50 сел и массивов

До конца этого года в Азербайджане планируется начать газификацию еще 50 сел и массивов.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела газификации и развития производственного объединения ”Азеригаз“ Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Теймур Джафаров заявил сегодня на акции ”Открытые двери“.

По его словам, в январе-июле этого года в стране уже проводились работы по прокладке газовых линий в около 90 населенных пунктах и новых жилых массивах.

T.Джафаров отметил, что в настоящее время уровень газификации на территории страны составляет 96,3%: “Это достаточно высокий показатель. И в ближайшие годы работы по газификации будут продолжены".

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: "İlin sonuna qədər Azərbaycanda daha 50 kənd və massiv qazlaşdırılacaq”

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