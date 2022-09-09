"Азеригаз" до конца года газифицирует семь сел и три жилых района

"Азеригаз" до конца года газифицирует семь сел и три жилых района

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает снабжать природным газом 69 сел и 62 поселка в соответствии с программой газификации на этот год. Как сообщает Report, об этом заявил замест

https://static.report.az/photo/d8488947-92eb-4a2a-8c57-583ccdfc86f6.jpg https://static.report.az/photo/d8488947-92eb-4a2a-8c57-583ccdfc86f6.jpg

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает снабжать природным газом 69 сел и 62 поселка в соответствии с программой газификации на этот год.



Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела газификации и развития "Азеригаз" Ильхам Мехбалиев.



"Газ уже подведен к 3 селам и 9 жилым массивам. Работы по газификации ведутся в 40 селах и 31 жилом массиве. В 5 селах и 17 населенных пунктах работы по газификации находятся в стадии завершения. До конца года планируется провести работы по газификации в 7 селях и 3 жилых массивах" , - сказал Мехбалиев. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram