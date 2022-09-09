Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает снабжать природным газом 69 сел и 62 поселка в соответствии с программой газификации на этот год.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела газификации и развития "Азеригаз" Ильхам Мехбалиев.
"Газ уже подведен к 3 селам и 9 жилым массивам. Работы по газификации ведутся в 40 селах и 31 жилом массиве. В 5 селах и 17 населенных пунктах работы по газификации находятся в стадии завершения. До конца года планируется провести работы по газификации в 7 селях и 3 жилых массивах" , - сказал Мехбалиев.
"Азеригаз" до конца года газифицирует семь сел и три жилых района"Азеригаз" до конца года газифицирует семь сел и три жилых района Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает снабжать природным газом 69 сел и 62 поселка в соответствии с программой газификации на этот год. Как сообщает Report, об этом заявил замест
Энергетика
9 сентября 2022 г. 12:04
https://static.report.az/photo/d8488947-92eb-4a2a-8c57-583ccdfc86f6.jpg
Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает снабжать природным газом 69 сел и 62 поселка в соответствии с программой газификации на этот год.
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