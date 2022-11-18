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"Азеригаз": Cлучаи отравления угарным газом заметно снизились

"Азеригаз": Cлучаи отравления угарным газом заметно снизились Случаи отравления угарным газом в Азербайджане заметно снизились по сравнению с прошлыми годами.
Энергетика
18 ноября 2022 г. 13:09
Азеригаз: Cлучаи отравления угарным газом заметно снизились

Случаи отравления угарным газом в Азербайджане заметно снизились по сравнению с прошлыми годами.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела охраны здоровья, безопасности труда, охраны окружающей среды и контроля качества ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Илькин Бейбутов в ходе акции "Открытые двери".

"Это связано с проводимой в последние годы просветительской работой. Согласно статистическим данным последних 10 лет, не менее 95% случаев отравления угарным газом происходит в ванной комнате. Если мы уберем из ванной комнаты газовые приборы, эти 95% случаев отравления перестанут происходить",- отметил он.

Представитель "Азеригаз" посоветовал абонентам устанавливать газовые приборы не в ванной комнате, а в кухне, где есть возможность проветривания помещения.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Dəm qazının yaranması halları nəzərəçarpacaq dərəcədə azalıb”

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