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"Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

"Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в праздничные дни Производственное объединение "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в праздничные дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Энергетика
30 декабря 2024 г. 14:10
Азеригаз будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Производственное объединение "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в праздничные дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report со ссылкой на организацию, в праздничные дни будет работать отдел газового баланса, продаж и обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продажи газа (БРДПГ).

Обслуживание будет организовано в Гарадагском, Хазарском и Сабунчинском участках.

В регионах дежурные сотрудники "Азеригаз" также будут работать посменно.

Абонентам следует сообщать о проблемах с газоснабжением на горячие линии 104/185 или через WhatsApp (+99477) 3 104 104.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

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