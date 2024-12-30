"Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Производственное объединение "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в праздничные дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Производственное объединение "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в праздничные дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report со ссылкой на организацию, в праздничные дни будет работать отдел газового баланса, продаж и обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продажи газа (БРДПГ).

Обслуживание будет организовано в Гарадагском, Хазарском и Сабунчинском участках.

В регионах дежурные сотрудники "Азеригаз" также будут работать посменно.

Абонентам следует сообщать о проблемах с газоснабжением на горячие линии 104/185 или через WhatsApp (+99477) 3 104 104.