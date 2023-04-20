"Азеригаз": 82% абонентов в этом году не превысили лимит потребления газа

В январе-марте текущего года 2 млн 062 тыс. 464 абонента из категории населения, то есть 82,8% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит использования природного газа (1200 кубометров по тарифу 12 гяпиков за кубометр).

В январе-марте текущего года 2 млн 062 тыс. 464 абонента из категории населения, то есть 82,8% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит использования природного газа (1200 кубометров по тарифу 12 гяпиков за кубометр).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльдениз Велиев.

По его словам, в первом квартале 397 тыс. 870 абонентов, то есть 16% от общего числа абонентов, превысили лимит в 1,2 тыс. кубометров и пользовались газом по тарифу 20 гяпиков, а 28 тыс. 856 абонентов (1,2% абонентов) - по тарифу 25 гяпиков.

Велиев также сообщил, что в январе-марте текущего года для бесплатного пользования природным газом 415 мечетям и религиозным храмам, действующим на территории республики, был выделен годовой лимит в объеме 5 тыс. кубометров.