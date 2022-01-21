"Азеригаз": 20 января потребление газа резко возросло по сравнению с предыдущим днем

20 января объем потребления природного газа в Азербайджане увеличился на 2,696 млн кубометров по сравнению с предыдущим днем.

20 января объем потребления природного газа в Азербайджане увеличился на 2,696 млн кубометров по сравнению с предыдущим днем.

Как передает Report, об этом сообщил начальник центрального диспетчерского и отдела контроля за режимами ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) Расим Ахмедов.

"За день было потреблено 42,269 млн кубометров газа. Из них 24,961 млн кубометров пришлось на Баку и Абшерон, остальные 17,308 млн кубометров - на регионы. Рост суточного потребления составил 1,648 млн кубометров в Баку и на Абшероне и 1,048 млн кубометров в регионах", - сказал он.