Azeri LT CIF на мировом рынке предлагалась в среднем за 71,64 доллара в прошлом году

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В 2018 году сырая нефть марки Azeri LT CIF на мировом рынке продавалась в среднем по 71,64 долларов/баррель.

Как сообщает Report, самый низкий показатель стоимости азербайджанской нефти на товарных биржах был зафиксирован 28 декабря на уровне 53,56 долларов/баррель.

В прошлом году дороже всего Azeri LT CIF предлагалась 4 октября – по 87,51 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).