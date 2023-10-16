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"Азерэнержи" ввела в эксплуатацию 12 подстанций в Карабахе и Восточном Зангезуре

"Азерэнержи" ввела в эксплуатацию 12 подстанций в Карабахе и Восточном Зангезуре По сегодняшний день ОАО "Азерэнержи" построило и ввело в эксплуатацию 12 подстанций в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Энергетика
16 октября 2023 г. 11:18
Азерэнержи ввела в эксплуатацию 12 подстанций в Карабахе и Восточном Зангезуре

По сегодняшний день ОАО "Азерэнержи" построило и ввело в эксплуатацию 12 подстанций в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, об этом президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев заявил в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

По его словам, было проложено более 700 километров высоковольтных линий электропередач напряжением 330 и 110 кВ.

Баба Рзаев отметил, что все освобожденные от оккупации территории полностью обеспечены электроэнергией: "Важно, что все подстанции подключены к общей энергосистеме Азербайджана".

Он также подчеркнул, что город Ханкенди был подключен к энергосистеме Азербайджана спустя лишь 4 дня после локальных антитеррористических мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Baba Rzayev: “Azərenerji" Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 yarımstansiya istismara verib”

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