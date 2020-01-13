"Азерэнержи" восстановило "потерянные" мощности на электростанции "Шеки"

ОАО "Азерэнержи" в рамках программы реабилитации провело работы по восстановлению "потерянной" мощности на электростанции "Шеки".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы организации Теймур Абдуллаев.

До принятия программы реабилитации осенью 2018 года на Шекинской электростанции 2 агрегата из десяти из-за поломки корпуса не функционировали, а 8 агрегатов не работали на полную мощность, электростанция с установленной мощностью в 87 МВт использовала 40 МВт мощности, работая с перебоями.

После реконструкции станция использует мощность свыше 80 МВт. В результате выполненных мероприятий удалось восстановить "потерянные" 40 МВт или 50% мощности.

"Азерэнержи" также осуществляет работы по реконструкции на 12-ти электростанциях, включая 6 модульных электростанций. На сегодняшний день всего было восстановлено 485 МВт "потерянной" мощности.

В рамках программы реабилитации, рассчитанной на период 2018-2021 гг., предусмотрено восстановление около 1 000 МВт "потерянных" мощностей.