"Азерэнержи": В высоковольтных ЛЭП не возникло никаких проблем

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В связи в непогодой центральный аппарат и все учреждения ОАО "Азерэнержи" работают в особом режиме.

Об этом Report заявил руководитель пресс-центра структуры Теймур Абдуллаев.

По его словам, руководство управлений и учреждений Акционерного общества 17-18 января будет работать в усиленном режиме для предотвращения аварий в энергосистеме и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций: "До сих пор не возникло никаких проблем как во всех электростанциях и подстанциях, так и в высоковольтных ЛЭП. Ситуация находится под контролем".