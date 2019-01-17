 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Азерэнержи": В высоковольтных ЛЭП не возникло никаких проблем

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В связи в непогодой центральный аппарат и все учреждения ОАО "Азерэнержи" работают в особом режиме. 

    Об этом Report заявил руководитель пресс-центра структуры Теймур Абдуллаев. 

    По его словам, руководство управлений и учреждений Акционерного общества 17-18 января будет работать в усиленном режиме для предотвращения аварий в энергосистеме и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций: "До сих пор не возникло никаких проблем как во всех электростанциях и подстанциях, так и в высоковольтных ЛЭП. Ситуация находится под контролем". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi