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    "Азерэнержи": Ограничения по подаче электроэнергии сняты - ОБНОВЛЕНО

    Процесс производства на электростанциях Север и Сумгайыт вынужденно приостановлен

    Первая новость опубликована в 14:38

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Процесс производства на двух работающих на газе электростанциях ОАО “Азерэнержи” – “Север” мощностью 400 МВт и “Сумгайыт” мощностью 525 МВт – вынужденно приостановлен из-за аварии на одном из магистральных газопроводов в Сангачале.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе “Азерэнержи”.

    По информации, продолжаются работы по устранению последствий аварии: “В результате оперативных мероприятий под руководством президента “Азерэнержи” обеспечена устойчивость энергосистемы и предотвращено расширение зоны аварии. В скором времени электроснабжение будет возобновлено”.

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    Как заявили из “Азерэнержи”, ограничения по подаче электроэнергии сняты в 14:20: "Система отремонтирована и сейчас работает на полную мощность".

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