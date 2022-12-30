"Азерэнержи" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

ОАО "Азерэнержи" усилит режим работы в связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

ОАО "Азерэнержи" усилит режим работы в связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report со ссылкой на организацию, в связи с этим были приняты превентивные меры.

С целью поддержания стабильности и надежности энергосистемы, бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией, стабильного осуществления экспорта энергии организовано дежурство, обеспечивается повторная проверка и контроль высоковольтных линий передачи.

Обеспечена работа оперативных бригад региональных и объединенных диспетчерских служб, в том числе инженерно-коммуникационных, усилена охрана линий связи. Проверено нормальное функционирование системы управления и устройств, а также автоматики аварийного торможения.