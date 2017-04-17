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    “Азерэнержи” в первом квартале экспортировал электроэнергию на 4 млн долларов

    Азербайджан втрое нарастил объемы экспорта электроэнергии

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года Азербайджан продал в зарубежные страны электроэнергию на 3 934,62 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2 795,03 тыс. долларов или в 3,5 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

    В первом квартале объем экспорта в зарубежные страны составил 86 547,83 тыс. кВт/час, что на 59 477,24 тыс. кВт/час или в 3,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    За отчетный период экспорт электроэнергии составил 0,15% общего объема экспорта Азербайджана. 

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