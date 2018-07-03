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    "Азерэнержи": В настоящее время энергоснабжение страны возобновлено на 90%

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Два остановленных блока ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире будут запущены в течение ближайшего часа.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

    По его словам, в настоящее время энергоснабжение страны возобновлено на 90%.

    Отметим, что крупнейшая электростанция Южного Кавказа – ТЭЦ "Азербайджан" состоит из 8 блоков.

    В ночь на 3 июля на трансформаторе одной из подстанций ТЭЦ в Мингячевире произошла авария, приведшая к прекращению подачи электроэнергии в 39 городов и районов страны, включая города Баку и Гянджа.

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин аварии.

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