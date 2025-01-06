"Азерэнержи": В Карабахе и Восточном Зангезуре произведено 550 млн кВт.ч зеленой энергии

В 2024 году на 32 гидроэлектростанциях (ГЭС) в Карабахе и Восточном Зангезуре ОАО "Азерэнержи" произведено 550 млн кВт.ч зеленой энергии, что позволило сэкономить 120 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс 225 тыс. тонн углекислого газа в а

В 2024 году на 32 гидроэлектростанциях (ГЭС) в Карабахе и Восточном Зангезуре ОАО "Азерэнержи" произведено 550 млн кВт.ч зеленой энергии, что позволило сэкономить 120 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс 225 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", около 200 млн кВт.ч этой энергии было направлено на удовлетворение потребностей освобожденных территорий, а оставшиеся 350 млн кВт.ч - на снабжение других регионов страны.

В 2024 году в Карабахе и Восточном Зангезуре были открыты 7 новых гидроэлектростанций с участием руководства страны.

В Кяльбаджарском районе за последние четыре года построена и введена в эксплуатацию крупнейшая на освобожденных территориях ГЭС "Юхары Венг" (22,5 МВт), а также ГЭС "Зар" (4,3 МВт). В Лачынском районе заработали ГЭС "Забух" (2,8 МВт) и "Гарыгышлаг" (4,6 МВт), в Зангиланском районе - ГЭС "Шайыфлы", "Зангилан" и "Сарыгышлаг", каждая из которых имеет мощность 10,5 МВт.