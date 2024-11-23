"Азерэнержи": В ходе COP29 энергоснабжение осуществлялось без перебоев

15:19

ОАО "Азерэнержи" выполнило все обязательства по обеспечению бесперебойного и стабильного электроснабжения глобальной конференции COP29, города Баку и всей страны в целом.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, технический персонал, бригады специального назначения и передвижная диагностическая техника работали круглосуточно.

Постоянно проверялись 37 узловых подстанций, 129 линий электропередачи и 6 электростанций в столице и прилегающих районах.

Меры кибербезопасности также реализованы на самом высоком уровне для программного обеспечения и цифрового управления всей энергосистемой, включая систему SCADA.

Отметим, что ОАО "Азерэнергжи" было широко представлено ​​на мероприятии COP29, руководство компании приняло участие в различных мероприятиях в Голубой и Зеленой зонах.