"Азерэнержи": В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева с целью присоединения Агдамского района к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения района стабильной и бесперебойной электроэнергией ОАО "Азерэнержи" строит две 110/35/10-киловольтные подстанции

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева с целью присоединения Агдамского района к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения района стабильной и бесперебойной электроэнергией ОАО "Азерэнержи" строит две 110/35/10-киловольтные подстанции "Агдам-1" и "Агдам-2".

Как сообщили Report в ОАО «Азерэнержи», в отличие от других районов строительство 110-киловольтных подстанций ведется с учетом площади территории Агдама и реализации в районе крупномасштабных проектов. По словам специального представителя президента Эмина Гусейнова, завершение работ на обеих подстанциях радует и является знаменательным событием.

"Сегодня мы можем сказать, что строительство подстанций завершено раньше графика, и через 27 лет мы смогли подать свет в Агдам. Выражаем огромную благодарность Верховному главнокомандующему за то, что он подарил нам этот день. После этого мы превратим Агдам и весь Карабах в рай", - сказал Эмин Гусейнов.

Подстанция "Агдам-1" располагается на въезде в районный центр, рядом с бывшим автовокзалом, подстанция "Агдам-2" - в направлении села Шелли.

Начальник Карабахской региональной сети "Азерэнержи" Мирджалал Гусейнов отметил, что оборудование, установленное на подстанциях, отвечает современным стандартам: "Все это оборудование микропроцессорного типа. Подстанции "Агдам-1" и "Агдам-2" будут полностью интегрированы в дистанционно управляемую систему диспетчерского управления SCADA".

Отметим, что к подстанциям "Агдам-1" и "Агдам-2" прокладывается двухцепная высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 киловольт на расстоянии 35 км от подстанции "Хындырыстан". При этом часть работ проходила на заминированных участках, поэтому энергетики работали параллельно с саперами. Самое главное, над новой 35-километровой линией, а также на 28-километровом участке от Агджабеди до Хындырыстана над 110-киловольтной линией для защиты от молнии и информационного обмена между подстанциями проложен 24-модовый фибероптический кабель. Таким образом, в Агдам проведена не только линия электропередачи, но и высокоскоростной интернет. Так, высокоскоростным интернетом будут обеспечены объекты спецназначения и подстанции в Агдаме, а также строящийся здесь Карабахский региональный центр автоматического управления "Азерэнержи". Для функционирования центра на основе технологий нового поколения будет осуществлено его обеспечение высокоскоростным интернетом.

По словам начальника центра по связям с общественностью "Азерэнержи" Теймура Абдуллаева, строится Центр автоматического управления, который обеспечит управление всеми электростанциями, подстанциями, линиями электропередачи, которые возводятся в Агдаме и в целом в Карабахе: "Здесь использована современная технология нового поколения, открыты посредством центра цифрового управления, включая операции по подключению, все необходимые меры будут осуществлены в автоматическом режиме".

На территории подстанции "Агдам-1", наряду с Центром автоматического управления, строятся участок по ремонту техники и оборудования, участок машин и механизмов спецназначения "Азерэнержи", все работы в ближайшее время будут завершены.