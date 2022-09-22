"Азерэнержи“: Узловая подстанция ”Лачын" будет снабжать энергией город и окрестные села

Узловая подстанция "Лачын“ в 110/35/10 кВ, которую ОАО ”Азерэнержи" построит в Лачынском районе Азербайджана, предназначена для подключения города Лачына и окрестных сел к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечения их стабильной и бесперебойной электро

Узловая подстанция "Лачын“ в 110/35/10 кВ, которую ОАО ”Азерэнержи" построит в Лачынском районе Азербайджана, предназначена для подключения города Лачына и окрестных сел к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечения их стабильной и бесперебойной электроэнергией.

Об этом командированному в Лачын сотруднику Report сообщил начальник Центра по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

"Новая городская подстанция ”Лачын", которую построят по проекту, согласованному с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, будет иметь общую мощность 80 МВ (2x40), и, что наиболее важно, она будет выполнять функцию узловой подстанции", - отметил Т.Абдуллаев.

По его словам будет создано кольцевое электроснабжение подстанций и высоконапряженных линий электропередач в 110 кВ протяженностью более 400 км: "Таким образом, в случае аварии на какой-либо высоковольтной линии на освобожденных территориях будет немедленно подано электричество посредством линии, пролегающей с другого направления, и тем самым не возникнет перебоев в подаче электроэнергии".