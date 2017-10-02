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    "Азерэнержи" увеличил производство на 1%

    В сентябре этого года произведено 1,66 млрд кВт/час электроэнергии

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 1,66 млрд кВт/час электроэнергии, что на 1,22% или 0,02 млрд кВт/ч больше по сравнению с сентябрем прошлого года. 

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

    По его словам, в прошлом месяце также был продолжен энергообмен с соседними странами. Кроме того, в рамках Стратегической дорожной карты был реализован ряд проектов, направленных на сокращение потерь электроэнергии и повышение качества подачи и передачи электроэнергии. В целом, в течение месяца зафиксированы потери в соответствии с техническими требованиями.

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