"Азерэнержи" увеличил производство электроэнергии в 2018 году

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "В 2018 году ОАО "Азерэнержи" произведено 22 521 млн кВт/час электроэнергии".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

По его словам, это на 748 млн кВт/час или 3,4% больше, чем 2017 году.

В 2019 году ожидается рост данного показателя на 1 029 млн кВт/час или 4,6% - до 23 550 млн кВт/час.

Абдуллаев также назвал объемы импорта и экспорта электроэнергии в 2018 году. В Азербайджан импортировано 99,2 млн кВт/час, экспортировано из страны - 1 413,2 млн кВт/час. Таким образом, в энергосистеме сложилось сальдо в 1 314 млн кВт/час.

В течение года Азербайджан экспортировал в Россию 121,4 млн, Грузию - 1 230,1 млн, Турцию - 13,4 млн, Иран - 48,3 млн кВт/час электроэнергии.

Согласно прогнозам, в 2019 году будет экспортировано 1 500 млн кВт/час электроэнергии.