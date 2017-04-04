"Азерэнержи" увеличил производство электроэнергии на 3% в прошлом месяце

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года в энергосистеме страны было выработано около 1,993 млрд кВт/час электроэнергии, что на 0,05 млрд кВт/час или 2,57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхъя Бабанлы.

По его словам, "Азерэнержи" в прошлом месяце произведено 1,964 млрд кВт/час электроэнергии, что на 0,05 млрд кВт/час или 2,56% превышает показатель за март 2016 года.

“Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами", – отметил Я. Бабанлы.