“Азерэнержи” увеличил экспорт электроэнергии в 9 раз в этом году

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года Азербайджан продал в зарубежные страны электроэнергию на 16 535,10 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 14 535,86 тыс. долларов или в 8,3 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

За первые 4 месяца этого года объем экспорта в зарубежные страны составил 387 406,45 тыс. кВт/час, что на 343 823,22 тыс. кВт/час или в 8,9 раза больше показателя аналогичного периода 2016 года.

За отчетный период экспорт электроэнергии составил 0,48% общего объема экспорта Азербайджана.