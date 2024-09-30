"Азерэнержи" строит в Ханкенди новую подстанцию закрытого типа

10:24

ОАО "Азерэнержи" строит в Ханкенди новую подстанцию закрытого типа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на общество.

C весны этого года "Азерэнержи" начало прокладку на местности со сложным рельефом, высоковольтной линии электропередач 110 кВ "Ханкенди-1", "Ханкенди-2" от города Шуша до Ханкенди. Уже завершена прокладка наземной линии общей протяженностью 11 км, ведутся работы по прокладке подземного кабеля на расстояние 1,8 км.

Кроме того, в городе Ханкенди началось строительство закрытой подстанции 110, 35, 10 киловольт в соответствии с современной моделью городской сети. Большая часть строительных работ уже выполнена.

По словам руководителя Центра по связям с общественностью "Азерэнержи" Теймура Абдуллаева, подстанция "Ханкенди" является первой закрытой 110 кВ-ной подстанцией, построенной на освобожденных территориях: "Все оборудование от кабеля до распределительных устройств подстанции, включая два трансформатора мощностью 63 МВА, будет размещено внутри здания подстанции".

Отметим, что на территории подстанции "Ханкенди" также строятся склад, котельная, ремонтная зона для машин и механизмов и другие вспомогательные здания. Работы на подстанции "Ханкенди" планируется завершить в ближайшие месяцы.