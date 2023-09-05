"Азерэнержи" реализует новый проект для устранения перегрузки линий электропередачи

ОАО "Азерэнержи" демонтирует воздушные линии электропередачи высокого напряжения на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.

ОАО "Азерэнержи" демонтирует воздушные линии электропередачи высокого напряжения на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", кабели будут проложены под землей.

Согласно информации, "Азерэнержи" приступило к реализации нового проекта с целью повышения устойчивости и стабильности электроснабжения промышленных и социальных объектов Хатаинского района столицы, в том числе комплекса "Белый город". Проект также нацелен на устранение перебоев в подаче электроэнергии от Бакинского ТЭЦ, и перегрузки 110-киловольтных линий электропередачи "Ахмедлы" и "8-й километр".

В рамках проекта "Азерэнержи" демонтирует воздушные линии электропередачи высокого напряжения на проспекте 8 Ноября, эти кабели будут проложены под землей.

В связи с проводимыми работами движение на проспекте 8 Ноября частично приостановлено. Работы находятся на стадии завершения.