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"Азерэнержи" проложит линию электропередачи из Джебраила в Нахчыван

"Азерэнержи" проложит линию электропередачи из Джебраила в Нахчыван ОАО "Азерэнержи" объявило 5 открытых тендеров на строительство электростанции "Джебраил", ее соединению с энергосистемой Нахчыван-Турция (1), строительство Центра управления электростанции "Баку-3" (2), строительство и ввод в эксплуатацию новой эстакады д
Энергетика
23 декабря 2021 г. 10:27
Азерэнержи проложит линию электропередачи из Джебраила в Нахчыван

ОАО "Азерэнержи" объявило 5 открытых тендеров на строительство электростанции "Джебраил", ее соединению с энергосистемой Нахчыван-Турция (1), строительство Центра управления электростанции "Баку-3" (2), строительство и ввод в эксплуатацию новой эстакады для охлаждения на электростанции "Шимал" (3), реконструкцию и ввод в эксплуатацию электростанции "Имишли" (4), реконструкцию и ввод в эксплуатацию электростанции "Агджабеди" (5).

Как сообщает Report, плата за участие в каждом тендере составляет 2 000 манатов.

Претенденты могут подать предварительные документы до 15:00 1 февраля, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 15:00 9 февраля в административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Абдулкарима Ализаде, 10.

Предложения будут рассмотрены 10 февраля в 15:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке "Azərenerji" Cəbrayıldan Naxçıvana elektrik xətti çəkəcək

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