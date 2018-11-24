"Азерэнержи" приступил к инспектированию электростанций

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "ОАО "Азерэнержи" провело инспекцию на объектах энергохозяйств, производственных предприятиях и передающей инфраструктуре, находящихся на балансе структуры, согласно подготовленному "Плану реабилитационных мероприятий по устранению критической ситуации, возникшей в энергосистеме страны"".

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы и связи с общественностью структуры Яхья Бабанлы.

По словам Я.Бабанлы, проведен осмотр электростанций, линий электропередач, полустанций, проверены технические показатели. Стартовали широкомасштабные работы по устранению обнаруженных недочетов и неисправностей:

"На первом этапе стартовал процесс реконструкции самого крупного энергетического предприятия страны и Южного Кавказа ТЭС "Азербайджан" с установленной мощностью 2400 МВт. Одной из главных задач является применение здесь современных технологий с целью восстановления установленной мощности. Кроме того, на электростанциях "Шимал-1", "Сангачал" и "Джануб" реализуются неотложные мероприятия, что повысит КПД станций и увеличит установленную мощность".

По словам главы пресс-службы структуры, также проведена инспекция модульных электростанций. Ведутся технические работы для капремонта и усиления агрегатов электростанций "Баку", "Шахдаг", "Астара", "Шеки" и "Хачмаз".

"В будущем будут предприняты меры для приведения всех составляющих систему станций, полустанций и линий в соответствие с техническими показателями. Отметим, что мероприятия, которые реализуются поэтапно, имеют жизненно важное значение для функционирования энергосистемы страны в стабильном, безопасном и устойчивом режиме работы", - добавил Я.Бабанлы.