"Азерэнержи" получил разрешение на строительство 4 объектов в Карабахе

ОАО "Азерэнержи" получило разрешение на строительство 4 объектов в Физулинском и Джебраильском районах.

ОАО "Азерэнержи" получило разрешение на строительство 4 объектов в Физулинском и Джебраильском районах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Согласно информации, речь идет об общих центрах управления и контрольно-пропускных пунктах 110-35-10-киловольтной подстанции "Физули" и 110-35-10-киловольтной подстанции "Джебраил".

Разрешение на строительство получило ООО "Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики".