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"Азерэнержи" подготовился к осенне-зимнему сезону

"Азерэнержи" подготовился к осенне-зимнему сезону В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону на 2021-2022 гг. на предприятиях ОАО "Азерэнержи" проведены соответствующие мероприятия.
Энергетика
8 декабря 2021 г. 11:50
Азерэнержи подготовился к осенне-зимнему сезону

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону на 2021-2022 гг. на предприятиях ОАО "Азерэнержи" проведены соответствующие мероприятия.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", основная задача - бесперебойное обеспечение страны электроэнергией и выполнение планов по выработке энергии.

"С этой целью на энергопредприятиях проведены плановые ремонтно-восстановительные работы. Обеспечен необходимый запас топлива. Ремонт основного и вспомогательного оборудования выполнен в соответствии с установленными нормами. Приняты важные меры по улучшению технических показателей на электростанциях", - отмечается в сообщении.

После оценки выполненных ремонтных работ комиссией принято решение о выдаче предприятиям "паспорта готовности" к осенне-зимнему сезону 2021-2022 гг.

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Версия на азербайджанском языке “Azərenerji” payız-qış mövsümünə hazırdır

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