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"Азерэнержи" переходит на усиленный режим работы в связи с COP29

"Азерэнержи" переходит на усиленный режим работы в связи с COP29 ОАО "Азерэнержи" переходит на усиленный режим работы для обеспечения бесперебойного и устойчивого энергоснабжения города Баку и страны в целом во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая
Энергетика
30 октября 2024 г. 11:01
Азерэнержи переходит на усиленный режим работы в связи с COP29

ОАО "Азерэнержи" переходит на усиленный режим работы для обеспечения бесперебойного и устойчивого энергоснабжения города Баку и страны в целом во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

"Азерэнержи", являясь членом Организационного комитета COP29, выполняет все возложенные на него обязательства. Совместно с соответствующими государственными органами были приняты превентивные меры, начиная от обеспечения кибербезопасности энергообъектов до предотвращения возможных аварийных отключений. Для этого была проведена полная проверка 37 узловых подстанций, 129 линий электропередач и 6 электростанций, расположенных в Баку и прилегающих территориях, определены ресурсы для поддержания дополнительной резервной мощности.

Кроме того, подстанция Зых мощностью 110 киловольт была полностью реконструирована, расширена и усилена для обеспечения энергией новых электрических автобусов, были демонтированы и заменены подземными кабельными линиями двухконтурные 110-киловольтные воздушные линии протяженностью 5,5 км, проходящие вдоль аэропортовского шоссе, Зыхского шоссе и проспекта 8 Ноября.

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Версия на английском языке Azerenerji ramps up operations to ensure uninterrupted power supply during COP29
Версия на азербайджанском языке “Azərenerji” COP29-la bağlı gücləndirilmiş iş rejiminə keçir

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