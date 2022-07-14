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"Азерэнержи" обратился к населению с предупреждением

"Азерэнержи" обратился к населению с предупреждением В последние дни во многих районах Азербайджана участились случаи сжигания зерновых полей после уборки урожая, что не только вызывает пожары, охватывающие более обширные территории, но и создает опасность для нормального режима работы линий электропередач.
Энергетика
14 июля 2022 г. 11:14
Азерэнержи обратился к населению с предупреждением

В последние дни во многих районах Азербайджана участились случаи сжигания зерновых полей после уборки урожая, что не только вызывает пожары, охватывающие более обширные территории, но и создает опасность для нормального режима работы линий электропередач.

Как сообщает Report, в связи с этим ОАО "Азерэнержи" обратилось к населению с предупреждением.

В обращении говорится: " Размещать в охранной зоне под высоковольтными линиями электропередач корма, сено, дрова, разводить костры, сжигать поля, в том числе зерновые, после уборки урожая запрещается законом".

Также учреждение поделилось видеороликом со слоганом: "Не зажигайте костры, не сжигайте пастбища и посевные площади под линиями электропередач, чтобы ваша жизнь и свет не погасли!".

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