"Азерэнержи" обратился к населению с предупреждением

В последние дни во многих районах Азербайджана участились случаи сжигания зерновых полей после уборки урожая, что не только вызывает пожары, охватывающие более обширные территории, но и создает опасность для нормального режима работы линий электропередач.

В последние дни во многих районах Азербайджана участились случаи сжигания зерновых полей после уборки урожая, что не только вызывает пожары, охватывающие более обширные территории, но и создает опасность для нормального режима работы линий электропередач.

Как сообщает Report, в связи с этим ОАО "Азерэнержи" обратилось к населению с предупреждением.

В обращении говорится: " Размещать в охранной зоне под высоковольтными линиями электропередач корма, сено, дрова, разводить костры, сжигать поля, в том числе зерновые, после уборки урожая запрещается законом".

Также учреждение поделилось видеороликом со слоганом: "Не зажигайте костры, не сжигайте пастбища и посевные площади под линиями электропередач, чтобы ваша жизнь и свет не погасли!".