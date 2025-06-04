"Азерэнержи" назвал реальные затраты на отопление в Азербайджане

"Азерэнержи" назвал реальные затраты на отопление в Азербайджане

По данным "Азерэнержи", в Азербайджане стоимость тепловой энергии для отопления 1 кв. м жилой площади в месяц составляет от 24 до 80 гяпиков, в то время как установленный тариф равен 30 гяпикам.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Технического производственного управления "Азерэнержи" Вагиф Тагиев на заседании rомитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса.

"Существует два норматива для отопления 1 кв. м жилой площади. В домах, построенных и введенных в эксплуатацию после 90-х годов, есть теплоизоляция. А дома, построенные до 90-х годов - это панельные дома. Для 1-й категории требуется 60-80 кВт/ч электроэнергии на кв. м за сезон, для 2-й категории - 150-200 кВт/ч на кв. м за сезон. В целом, действующие тарифы на тепловую энергию в 4-13 раз ниже реальных тарифов", - сказал он.