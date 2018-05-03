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    "Азерэнержи" назвал объемы производства электроэнергии в апреле

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 1,662 млрд кВт/час электроэнергии.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

    В прошлом месяце этот показатель составил 1,738 млрд кВт/час.

    По его словам, в прошлом месяце также был продолжен энергообмен с соседними странами. Кроме того, предприняты необходимые меры для повышения эффективности производства электроэнергии, бесперебойного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией. 

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