О нас

"Азерэнержи": Крупнейшая из строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре подстанций будет сдана в мае

"Азерэнержи": Крупнейшая из строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре подстанций будет сдана в мае Работы на узловой подстанции "Джебраил", фундамент которой был заложен при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в мае 2022 года в рамках международного проекта Азербайджан-Турция-Европа, находятся на завершающей стадии.
Энергетика
27 февраля 2023 г. 14:21
Азерэнержи: Крупнейшая из строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре подстанций будет сдана в мае

Работы на узловой подстанции "Джебраил", фундамент которой был заложен при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в мае 2022 года в рамках международного проекта Азербайджан-Турция-Европа, находятся на завершающей стадии.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

По его словам, "Азерэнержи" проделал большой объем работ по строительству каналов для подземных коммуникаций на крупнейшей из строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре 330-киловольтной узловой подстанции "Джебраил", также построены открытые распределители мощностью 330 кВ и 110 кВ и Центр цифрового управления: "Более 80% работ выполнены, завершить их планируется до мая".

Т.Абдуллаев отметил, что выполнена большая часть работ по прокладке от Агджебединской подстанции до Джебраила 132-километровой двухпроводной высоковольтной линии электропередачи мощностью 330 киловольт: "Параллельно началась полная реконструкция подстанции "Агджебеди" мощностью 330 кВ, от которой будет питаться Джебарильский энергоузел, здесь работы также подходят к концу.

Кроме того, для подпитки из дополнительного источника 110-киловольтных подстанций, строящихся "Азерэнержи" на освобожденных территориях, между Джебраильским энергоузлом мощностью 330 кВ и Губадлинской подстанцией в 110 кВ на расстоянии 12 км завершается прокладка 110-киловольтной линии электропередач".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AzarEnergy: Largest substation built in Karabakh and East Zangazur will be handed over in May
Версия на азербайджанском языке "AzərEnerji": "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tikilən ən böyük yarımstansiya mayda təhvil veriləcək"

Самое читаемое

Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi