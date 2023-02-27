"Азерэнержи": Крупнейшая из строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре подстанций будет сдана в мае

Работы на узловой подстанции "Джебраил", фундамент которой был заложен при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в мае 2022 года в рамках международного проекта Азербайджан-Турция-Европа, находятся на завершающей стадии.

Работы на узловой подстанции "Джебраил", фундамент которой был заложен при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в мае 2022 года в рамках международного проекта Азербайджан-Турция-Европа, находятся на завершающей стадии.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

По его словам, "Азерэнержи" проделал большой объем работ по строительству каналов для подземных коммуникаций на крупнейшей из строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре 330-киловольтной узловой подстанции "Джебраил", также построены открытые распределители мощностью 330 кВ и 110 кВ и Центр цифрового управления: "Более 80% работ выполнены, завершить их планируется до мая".

Т.Абдуллаев отметил, что выполнена большая часть работ по прокладке от Агджебединской подстанции до Джебраила 132-километровой двухпроводной высоковольтной линии электропередачи мощностью 330 киловольт: "Параллельно началась полная реконструкция подстанции "Агджебеди" мощностью 330 кВ, от которой будет питаться Джебарильский энергоузел, здесь работы также подходят к концу.

Кроме того, для подпитки из дополнительного источника 110-киловольтных подстанций, строящихся "Азерэнержи" на освобожденных территориях, между Джебраильским энергоузлом мощностью 330 кВ и Губадлинской подстанцией в 110 кВ на расстоянии 12 км завершается прокладка 110-киловольтной линии электропередач".