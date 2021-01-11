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"Азерэнержи" и университет АДА расширяют сотрудничество

"Азерэнержи" и университет АДА расширяют сотрудничество На встрече были обсуждены важность развития профессионального образования в сфере энергетики, а также детали, связанные с осуществлением сотрудничества в этой области
Энергетика
11 января 2021 г. 12:54
Азерэнержи и университет АДА расширяют сотрудничество

Состоялась встреча ректора университета АДА Хафиза Пашаева с главой ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым в связи с обсуждением традиции по совместному развитию сферы электрической инженерии и расширением сотрудничества в 2021 году в соответствии с договором о взаимопонимании, подписанном в январе 2019 года между университетом АДА и ОАО "Азерэнержи".

Как сообщили Report в "Азернержи", на встрече, прошедшей с участием делегаций в Главном комплексе ОАО управления, науки, образования и лаборатории, был проведен обмен мнениями по состоянию процесса, продолжающегося в соответствии с подписанным в 2019 годом договором по получению в течение 5 лет образования 20 студентов по специальности "Электрической и электронной инженерии" с условием получения двойного диплома университета АДА и университета Джорджа Вашингтона и других международных университетов.

Затем состоялись презентации, подготовленные университетом АДА и Научно-исследовательским и проектно-поисковым институтом энергетики ОАО "Азернержи" в связи с сотрудничеством итальяно-азербайджанских университетов. На встрече были обсуждены важность развития профессионального образования в сфере энергетики, а также детали, связанные с осуществлением сотрудничества в этой области. Было отмечено, что одним из важных вопросов, находящихся в сфере интересов как университета АДА, так и "Азерэнержи", является ежегодное привлечение к профессиональному обучению тысячи молодых людей, окончивших среднюю школу, но не сумевших поступить в высшие ученые заведения, в том числе, учащихся, покинувших школу с 9-го класса, а также их воспитание, создание в связи с этим всестороннего образовательного комплекса и др. Стороны отметили важность немедленного проведения совместной практической работы, связанной с данным профессиональным образованием.

После встречи ректор университета АДА Х.Пашаев ознакомился с условиями, созданными в сданном в эксплуатацию после реконструкции в апреле минувшего года Главном комплексе управления, науки, образования и лаборатории ОАО "Азерэнержи", были проведены обсуждения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaba Rzayev Hafiz Paşayevlə görüşüb

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